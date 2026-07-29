От днес до 31 юли затварят участък на ул. "Васил Чакаларов" във Варна за авариен ремонт

Булфото

Във връзка с извършването на авариен ремонт от днес - 29 юли до 31 юли 2026 г. (включително) ще бъде затворен за движение участък с дължина около 100 метра по ул. „Васил Чакаларов“ – от кръстовището с ул. „Мечтание“ в посока бул. „Цар Освободител“.

Поради ремонтните дейности се въвежда временна промяна в маршрута на автобусна линия № 41. До приключване на ремонта няма да се обслужват спирките „Антон Страшимиров“ и „Веселин Ханчев“, съобщават от общинската администрация.

След спирка „Кап. Георги Георгиев“ автобусите ще се движат по следния маршрут: на кръстовището с бул. „Цар Освободител“ ще завиват надясно по бул. „Република“, ще обслужват спирките „Гео Милев“ и „Поглед“, след което ще се включват по обичайния си маршрут. Временната организация на движението и промененият маршрут на автобусна линия № 41 ще бъдат в сила двупосочно.

Редактор "Екип на Петел",

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