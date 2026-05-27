От днес до петък поетапно спират движението в участък от АМ "Струма" за полагане на маркировка

снимка: АПИ

От днес до 29 май (петък) между 8 ч. и 17 ч. ще се полага маркировка в участъка от км 0 до км 10 на АМ „Струма“ в двете посоки. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

От АПИ апелират шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!