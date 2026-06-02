От днес до средата на юли променят движението в участък на АМ "Марица" за ремонт на фуга

снимка: АПИ

От днес – 2 юни, за ремонт на фуга на мостово съоръжение се променя организацията на движение в участък на АМ „Марица“. Това съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

По данни на АПИ промените се отнасят за движението в платното за Свиленград между 27-и и 29-и км на магистралата.

За изпълнението на дейностите в участъка в област Хасково ще се ограничи преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента при ограничение на скоростта до 50 км/ч.

Очаква се ремонтните работи да продължат до средата на юли.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!