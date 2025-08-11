От днес ограничават преминаването в 7-километрова отсечка на път I-1

снимка: АПИ

От днес, 11 август, се ограничава преминаването в посока Монтана в 7-километрова отсечка от път I-1 /Е-79/ Обход на Монтана (между 107-и до 114-и км), съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Промяната в организацията на движението е за ремонт на фуги по съоръжения по трасето на първокласния път. При изпълнението на строително-монтажните дейности трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, в което ще са обособени по една лента за всяка посока.

Предвижда се обновяването на съоръженията в платното за Монтана да приключи до 29 август, след което дейностите ще продължат в платното за София.

При ремонта на фугите по съоръженията в платното за София трафикът ще преминава двупосочно в платното за Монтана. Предвижда се обновяването на съоръженията в 7-километровото трасе от път I-1 да завърши до края на септември.

Строително-монтажните работи са възложени на ДЗЗД „ПОДДЪРЖАНЕ МОНТАНА 2023“, с която АПИ има договор по ЗОП за текущо поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на област Монтана. Стойността на предвидените дейности е около 1,2 млн. лв. с ДДС.

Обходният път на Монтана /от 107-и до 114-и км на път I-1/ е пуснат за движение през 2015 г. и от тогава ремонти по трасето не са извършвани. Строително-монтажните работи, които ще бъдат извършени ще подобрят транспортно-експлоатационните качества на отсечката, ще повишат безопасността на движение и ще осигурят по сигурно и комфортно пътуване на гражданите.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

