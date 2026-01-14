От днес променят автобусни линии заради грипната епидемия във Варна

снимка: Фейсбук, "Градски транспорт Варна"

Няколко промени в разписанието на автобусите във Варна ще бъдат направени в периода, в който е обявена грипната епидемия.

Във връзка със заповед на директора на РЗИ – Варна за въвеждане на временни противоепидемични мерки, от "Градски транспорт" информират, че в периода от 14 до 19 януари включително няма да се обслужват няколко курса на четири от линиите в морската столица.

Причината е, че заради обявената грипна епидемия учениците няма да учат присъствено.

Линиите с промени в разписанието си:

Линия 14А – 06:35 и 12:20 ч. от ж.к. „Вл. Варненчик“

Линия 23 – 11:15 ч. от жп гара и 12:15 ч. от село Каменар

Линия 36 – 06:50 ч. от село Звездица и 14:30 ч. от жп гара

Линия 37 – 06:25 ч. от село Константиново

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!