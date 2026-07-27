От днес променят движението в участък от "Хемус" в посока Варна за три дни

снимка: АПИ

От днес, 27 юли, до 30 юли (четвъртък) за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение в участък на АМ "Хемус", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Промянята се отнася за участъка между 60-и и 64-ти км на магистралата в област София.

Дейностите ще се изпълняват от 7 ч. до 15 ч. в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната лента.

Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация, посочват от пътната агенция.

АПИ апелира водачите да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на движение на всички пътници.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!