От днес работят зоните за паркиране във Варна, цената е 0,51 евро за час

снимка: Община Варна

След 10 дни почивка покрай Коледните и Новогодишни празници от днес – първият работен ден на 2026 година, се възобновява работата на зоните за кратковременно локално паркиране "Синя зона“ и "Зелена зона“ във Варна.

Цени за кратковременно паркиране в "Синя зона“ – 0.51 € /1.00 лев/, с вкл. ДДС, на час.

При заплащане с мобилно приложение "Виртуален паркинг метър“, цената за кратковременно паркиране е 0.26 € /0.50 лева/, с вкл. ДДС, за 30 минути.

Цени за кратковременно паркиране в "Синя зона“ – 8.18 € /16.00 лева/, с вкл. ДДС, на ден, само при заплащане с мобилно приложение .

Кратковременно паркиране в "Зелена зона“ – 0.51 € / 1.00 лв на час, с ДДС.

Чрез "Виртуален паркинг метър“ – 0.26 € / 0,50 лв за 30 минути, с ДДС.

Целодневно паркиране (само през приложението) – 8.18 € / 16.00 лв, с ДДС, предаде "Фокус"

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!