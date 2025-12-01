От днес редовни автобуси поемат трафика от летище "Истанбул" за България, с крайна дестинация Варна

Пиксабей

От днес от летище "Истанбул“ започва да функционира нова редовна международна автобусна линия между Турция и България. По маршрута ще се изпълняват общо четири курса дневно – два в посока България и два към Турция.

Линията свързва Летище "Истанбул“ с Къркларели, ГКПП Дерекьой, Малко Търново, Бургас и крайната дестинация – Варна.

Официалният транспортен партньор на Летище "Истанбул“ – Havalines, подчертава, че новата линия осигурява директна, удобна и бърза връзка както за пътниците, пристигащи в Истанбул, така и за тези, пътуващи от България към Турция, предаде БНР.

