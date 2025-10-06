От днес се подават заявления за компенсации за шарката по овцете
Пиксабей
От днес фермерите, засегнати от ограничителни мерки заради шарката по дребните преживни животни, могат да подават заявления за компенсации. Утвърденият бюджет за помощта по схемата de minimis е 2 милиона лева.
Държавната помощ се отпуска за животновъди с регистрирани животновъдни обекти, попадащи в рамките на населените места, в които са наложени ограничителни мерки от Агенцията по храните. Това са областите Пловдив, Бургас, Хасково, Стара Загора, Кърджали и Пазарджик, където през юли и август бяха констатирани множество огнища на заболяването шарка по дребните преживни животни. Констатирането на огнища продължава и досега.
Ограничителните мерки включват забрани за придвижване и транспортиране на животните в 5-километрова защитна зона и в 15-километрова надзорна зона около констатираните огнища. Така стадата не могат да се изкарват на паша и стопаните се принуждават да ги хранят с фуража, приготвен за зимата.
Чрез помощта по de minimis ще се покрият част от разходите на стопаните за отглеждане на животните, като размерът на помощта за едно животно е до 16 лв.
Заявления за подпомагане ще се приемат в общинските служби по земеделие до 17 октомври, предаде БНР.
