От днес спират късните автобуси от градския транспорт във Варна

Снимка: Petel.bg

От днес - 15 септември, спира обслужването на късните курсове, въведени от 1 юли Варна, съобщиха от ОП "ТАСРУД", цитирани от Радио Варна.

Разписанията на различните линии на градския транспорт са следните:

Делник и празник:

Линия № 7 – от ЖП гара – 22:30; 23:30 от Елпром – 22:30; 23:20

Линия № 17 - от ЖП гара – 23:20; 00:00; 00:50 от Галата- 00:00

Линия № 20 - от ЖП гара – 00:00; 01:00 от Владиславово- 23:00; 00:00

Линия № 31 - от ЖП Гара – 00:10; 01:00 от Виница – 00:00; 01:00

Линия № 148 - от Почивка – 00:00; 01:00 от Владиславово бл. 407- 23:00; 00:00

Считано от 15 септември, във връзка с настъпването на новата учебна 2025/2026 г. се възстановява обслужването на следните курсове по линии:

Делник:

Линия № 14 А - 06:35, 12:20 от ж.к. „Владислав Варненчик“

Линия № 23 – 12:45 от ЖП Гара и 13:30 от Каменар

Линия № 36 - 06:50 от с. Звездица и 14:30 от ЖП Гара

Линия № 37 – 06:25 от с. Константиново

Линия № 12 – 07:20 Бриз – ВиК – Сокол – Карантина; 13:20 Бриз – ВиК – Сокол – Карантина

Линия № 18 А – 14:20 от ЖП Гара до Казашко

Делник и празник:

Линия № 109 – 06:40 от Златни пясъци

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!