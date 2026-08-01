От днес винетките поскъпват с цели 30%

Пиксабей

От 1 август 2026 г. влизат в сила нови цени на винетките за автомобилите до 3,5 тона и къмпинг автомобилите от категория М1, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Годишната винетка ще струва 64,50 евро. Цената на тримесечната ще е 35,90 евро, на месечната – 19,90 евро и на седмичната - 10 евро. Уикенд винетката ще струва 6,60 евро, а еднодневната – 5,30 евро.

Променя се и размерът на компенсаторната такса за същата категория пътни превозни средства. От 1 август тя е 46,50 евро, пише БТА.

През август изтичат 208 988 годишни винетки. Всеки шофьор може да провери валидността на винетката на управлявания от него автомобил на интернет страницата www.bgtoll.bg през бутона „Проверка на винетка“, поясниха от АПИ. След въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, може да се установи крайният срок на винетката, независимо откъде е купена, уточниха от агенцията.

АПИ апелира шофьорите да бъдат внимателни и да купуват необходимата им винетка от интернет страницата www.bgtoll.bg, мобилното приложение или партньорската мрежа на определената цена без никакви допълнителни такси. Винетка може да се купи и на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване с карта. Гишета са разположени на основните гранични контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления в страната. Винетки може да бъдат купени и от партньорската мрежа на АПИ.

При купуването на винетка потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях или от съответния служител информация, преди да потвърдят финалното плащане, съветват от АПИ. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че не е заплатена дължимата такса за съответния автомобил, уточниха от ведомството.

Вписването на символите от регистрационния номер може да бъде и на кирилица, и на латиница, но да съответства на символите в самия регистрационен номер. Ако бъде допусната техническа грешка при въвеждането на регистрационния номер, държавата, в която е регистрирано превозното средство или категорията му, може да бъде извършена корекция на не повече от три символа. Заявления за корекция се подават по електронен път на [email protected], както и на място в Националното тол управление и в 27-те областни пътни управления. Образецът на заявлението е публикуван на www.bgtoll.bg в раздел „Заявления“.

Правителството одобри решението за нови цени на винетките от 1 август на последното си заседание. Очакват се допълнителни приходи в размер на над 22,5 млн. евро през 2026 г. и по над 54 млн. евро годишно през следващите години в резултат от промяна на цените на винетните такси.

Редактор "Екип на Петел",

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