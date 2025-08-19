От днес започва основен ремонт на улица във варненския район "Младост"

Петел.бг

От днес, 19 август, започва основният ремонт на ул. „Капитан Райчо“ във варненския район „Младост“. Обновяването ще обхване участъка от бул. „Васил Левски“ до ул. „Под игото“, съобщиха от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ към Община Варна.

Проектът предвижда пълна подмяна на водопроводната мрежа, нови асфалтова и тротоарни настилки, както и монтиране на модерно енергоефективно улично осветление.

Строителните дейности ще започнат с изкопни шурфове за установяване на подземните проводи. На този етап движението за автомобили няма да бъде ограничавано.

При подмяната на водопроводите обаче ще се наложи поетапно затваряне на улицата, като стремежът е да бъде създадено възможно най-малко затруднение за живущите, посочват от ресорната общинска дирекция.

