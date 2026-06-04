От днес започват мащабни ремонти на магистралите "Тракия" и "Хемус"

снимка: АПИ

От днес, 4 юни, започват мащабни ремонти на автомагистралите "Тракия" и "Хемус", съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

По данни на АПИ от 4 юни започва ремонт на асфалтовата настилка в платното за Бургас на около 11 км от АМ „Тракия“ (от 218-ти до 229-ти км). Участъкът е на територията на област Стара Загора и при изпълнение на строително-монтажните дейности трафикът ще преминава двупосочно в платното за София.

След като се ремонтира това платно строителните работи ще продължат и в платното за столицата, а превозните средства ще преминават по обновеното. Прогнозният срок за завършване на ремонта и на двете платна е краят на юни. Целта е планираните дейности да приключат преди началото на активния летен сезон и шофьорите да пътуват към черноморските курорти по-удобно и безопасно.

От 4 юни стартира и ремонт на асфалтовата настилка и на 9 км в платното за Варна на АМ „Хемус“ /от 23-ти до 32-ти км/ на територията на Софийска област. При изпълнение на дейностите трафикът ще преминава двупосочно в платното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в района на отсечката в ремонт:

от 12 ч. в петък до 12 ч. в неделя ще се обособяват по две ленти в посока Варна и една за София,

ще се обособяват по две ленти в посока Варна и една за София, от 12 ч. в неделя до 12 ч. в петък ще се обособяват две ленти за София и една за Варна.

Срокът за изпълнение на предвидените дейности и до края на юни т. г.

На 4 юни /четвъртък/ от 7 ч. до 20 ч. движението при 55-ти км на АМ „Тракия“ в двете посоки ще е в една лента за отваряне на „прозорец“ в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в друго. Промяната в организацията на движение в отсечката в Софийска област е във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка.

За изпълнение на планираните дейности ще е ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като движението на превозните средства ще се осъществява в активните ленти. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и стриктно да следват поставената пътна сигнализация.

До 8 ч. на 5 юни /петък/ за монтирането на нови фуги на съоръжения ще бъде ограничено движението в платното за София в участък от АМ „Тракия“ между 274-ти и 275-ти км на автомагистралата. Ще бъде ограничено преминаването и по пътна връзка Ямбол - София на пътен възел „Ямбол“ при 275-ти км. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за Бургас. В посока София алтернативно ще се използват и пътните връзки на пътен възел „Нова Загора“ и пътен възел „Зимница“.

Между 8 ч. и 17 ч. на 4 юни за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението и в активната лента в участък от АМ „Струма“ в област Перник /от км 19 до км 27/. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти.

Ремонтните работи са възложени на „Автомагистрали“ ЕАД, с което АПИ има договори по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“.

Редактор "Екип на Петел",

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