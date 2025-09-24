От днес затварят част от пътя "Аспарухово" - "Галата" във Варна

Булфото

От днес се затваря за движение пътят кв. „Аспарухово“ – кв. „Галата“ в участъка от Карантината до У-образното кръстовище за кв. „Галата“. Участъкът ще бъде затворен в часовия диапазон от 8:30 ч. до 17:30 ч. с цел срочното приключване на строително-ремонтните дейности на обекта, съобщиха от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ към Община Варна.

Ще бъде осигурен достъп на автомобили със специален режим на движение, както и на живущите.

Община Варна призовава гражданите да използват алтернативния маршрут през местност „Боровец“.

