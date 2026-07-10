От днес затварят варненските басейни ﻿"Д-р Л. Лазаров" и "Алекси Алексиев"

снимка: Община Варна

Във връзка с провеждане на Международен турнир по водна топка за ветерани и подготовка на клубовете по артистично плуване за държавно първенство закрит басейн "Д-р Л. Лазаров" в ПК "Приморски" преустановява работа с граждани.

Ограничението е от 16:00 ч. днес - 10.07.2026 г., до 21:00 ч. на 13.07.2026 г.

От ОП „Спорт-Варна“ съобщават още, че от 19:00 ч. днес до 21:00 ч. на 13.07.2026 г. затваря за профилактика и басейн „Алекси Алексиев“, предаде Радио Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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