От догодина 1000 лева такса смет за 4-членно семейство

Такса "битови отпадъци" ще бъде повишена между 3 и 5 пъти. Ако досега за един апартамент в "Люлин" сте плащали 200 лв., от догодина едно четиричленно семейство ще плаща 1 000 лв. Това каза Борис Бонев, председател на "Спаси София", в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



И добави, че ако София стане заложник на мафиотските фирми, таксата може да скочи близо 10 пъти.



"Знам, че нещата не са толкова розови, колкото се представят публично. Това е извънредна ситуация и общината не трябва да се поддава на рекета на фирмите, участвали в обществената поръчка. Едни и същи фирми са кандидатствали за сметопочистване на съответните зони само че в някои зони технически не са минали изискванията, а в друга са. Така накрая се получи едно перфектно разпределение само с една фирма, успяла да мине техническа оценка. Това е твърде силен белег за предварително нагласен търг, в който фирмите са се събрали и са си разпределили пазара", каза още той.



По думите му, когато се разпредели пазара и има неконкурентни практики, цените за сметопочистване са по-високи.



Бонев подчерта, че кметът Васил Терзиев може да разчита на "Спаси София" в кризата. " Посланието, което отправихме към кмета беше: "Дай ни план за действие и ще получиш пълна подкрепа“. Всеобщото схващане е, че това не е момент, в който да се генерират дребни политически победи. В момента говорим за 300 хил. души, чиито квартали са потънали в смет. Опасността това да се случи в цяла София до края на годината е абсолютно реална", коментира общинският съветник от "Спаси София".

