От донор с мутация, причиняваща рак, са заченати близо 200 деца в Европа

Донор на сперма, който е носител генетична мутация, драстично повишаваща риска от рак, е станал баща на най-малко 197 деца в цяла Европа, разкри мащабно разследване, цитирано от Би Би Си.

Някои деца вече са починали и само малцинство от тези, които наследяват мутацията, ще избегнат рака през живота си, твърдят експерти.

Датската Европейската банка за сперма, която е продавала спермата изказа най-дълбоки съболезнования на засегнатите и призна, че спермата е била използвана за създаване на твърде много бебета в някои страни, посочва bTV.

Спермата е от анонимен мъж, на когото е било платено да я дава, започвайки през 2005 г. След това тя е била използвана от жени в продължение на около 17 години.

Донорът е здрав и е преминал задължителните проверки. ДНК-то в някои от клетките му обаче е мутирало преди да се роди. Той уврежда гена TP53, който има ключова роля да предотвратява превръщането на клетките на тялото в ракови. До 20% от сперматозоидите му я съдържат и всички деца, създадени от засегнати сперматозоиди, ще имат мутацията във всяка клетка на тялото си.

Това е известно като синдром на Ли Фраумени и е свързано с до 90% вероятност от развитие на рак, особено в детството, както и рак на гърдата по-късно в живота.

Европейската банка за сперма уточни, че самият донор и членовете на семейството му не са болни и подобна мутация не се открива превантивно чрез генетичен скрининг. Оттам обявиха, че незабавно са блокирали донора, след като проблемът със спермата му е бил открит.

