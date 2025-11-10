От февруари идват фишовете за средна скорост

Пиксабей

Националното тол управление изпраща към МВР заснетите нарушения на средната скорост, а от февруари, когато заработи нова система, ще започне издаването на фишовете. Това каза пред националното радио Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики за измерването на средната скорост от тол камерите, пише Варненско утро.

По думите й със средната скорост е възможно да се успокои трафикът, а голяма част от водачите са започнали да карат по-бавно. Очакванията са резултат да има в дългосрочен план, тъй като в момента има ръст на пътнотранспортните произшествия.

В анализ на Европейския център за транспортни политики се прогнозира изместване на пътнотранспортния травматизъм от сезонен (летен) към такъв от май до края на ноември. Според Русинова това се дължи на проблеми, свързани с пътната инфраструктура, лошото ниво на обучение и липсата на достатъчно ефективен контрол.

„Две от черните точки се намират на АМ „Тракия“. Ние сме забелязали и в региони с по-слаб контрол при строителството и слаб контрол върху нарушенията, че също има завишаване на пътнотранспортния травматизъм и голяма концентрация на черни точки“, посочи още Русинова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!