От лято в есен във Варна: Летен дъжд окъпа града след дълга суша

19.08.2025 / 15:37 1

Кадър Читател на Петел

Във Варна най-после заваля дъжд след дълга суша.

Температурите паднаха до около 21 градуса.

Улиците на много места се превърнаха в реки.

Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето е около 2-3 бала.

Утре отново се очаква слънчево време.

 

kjk (преди 40 минути)
Рейтинг: 137962 | Одобрение: 15592
И при мен добре поваля около 2 часа напоителен дъжд, не много силен но продължителен!!!;)УхиленУсмивка

