От лято в есен във Варна: Летен дъжд окъпа града след дълга суша
19.08.2025 / 15:37 1
Кадър Читател на Петел
Във Варна най-после заваля дъжд след дълга суша.
Температурите паднаха до около 21 градуса.
Улиците на много места се превърнаха в реки.
Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето е около 2-3 бала.
Утре отново се очаква слънчево време.
