От лято в есен във Варна: Летен дъжд окъпа града след дълга суша

Във Варна най-после заваля дъжд след дълга суша.

Температурите паднаха до около 21 градуса.

Улиците на много места се превърнаха в реки.

Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето е около 2-3 бала.

Утре отново се очаква слънчево време.

