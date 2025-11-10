От лято в зима: Мраз нахлува на 18,19 и 20 ноември, но без сняг

Пиксабей

След поредицата от дъждовни дни, от вторник, 11 ноември, валежите ще спрат в цялата страна, като първо това ще стане в Западна България. Очаква се сухо и сравнително спокойно време, макар и с чести сутрешни мъгли, особено в равнините и край реките.

През уикенда предстои временно затопляне, като дневните температури на места ще достигнат 15–17 градуса, но това ще бъде краткотрайно, предаде Марица.



След това – зимен сценарий



След 17 ноември ще настъпи рязко захлаждане, а утрините ще станат сериозно студени, особено в Северна България и високите полета на Западна.

„Това е типичен преход към зимата – кратко затопляне, следвано от внезапно застудяване. Нищо извънредно, но е време да извадим топлите якета“, посъветва Василковски.

Сух период с мъгли



От сряда (12 ноември) до неделя (16 ноември) ни очаква сух период без валежи. Спирането им обаче създава все повече предпоставки за образуването на слана сутрин.

Затопляне преди студения фронт



Преди нахлуването на студения въздух обаче ни чака кратко затопляне. Между 12 и 14 ноември дневните температури ще са между 13 и 15 градуса. През почивните дни живакът ще се вдигне още, достигайки стойности до 18-19 градуса.

"Такова затопляне е обичайно преди нахлуването на студен фронт, какъвто очакваме към 18, 19, 20 (ноември)", обясни синоптикът.

Рязкото нахлуване на студен въздух обаче няма да бъде съпроводено със значителни валежи.

"Ако имаше валежи, можеше дори да падне сняг на по-ниска височина, но така или иначе валежите ще са оскъдни", каза той.

В този по-студен период дневните температури ще се понижат и ще се движат в диапазона 8-13 градуса. Василковски обобщи, че сняг през следващите две седмици е малко вероятен и като цяло ни чака "обичайно ноемврийско време".

