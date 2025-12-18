От минус 2 до 12 градуса в петък

Кадър НИМХ

През нощта вятърът ще стихне и отново на много места в равнините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Над планинските райони ще преобладава ясно време. Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 1°, малко по-високи по Черноморието, в София – около минус 2°. Утре през по-голямата част от деня в равнините и котловините ще се задържи облачно и мъгливо, а над планинските райони ще е предимно слънчево. Към края на деня ще се появи и усили вятърът от североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 9°.

В планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, а на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места с намалена видимост. Към края на деня ще се усили вятърът от североизток. Максималните температури ще бъдат 11°-12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще е 1 бал.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!