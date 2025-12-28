От минус 5 до 6 градуса в понеделник

Пиксабей

През нощта в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Значителна ще е облачността над планинските и североизточните райони, където на отделни места ще превали слаб сняг. Вятърът ще е умерен и временно силен от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, в София – около минус 3°. Утре преди обяд над планинските и североизточните райони облачността ще е все още значителна, но ще се разкъсва и ще намалява и след обяд в цялата страната ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад, след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 4°.

Над планините облачността ще е променлива, след обяд често намаляваща до предимно слънчево време. Ще духа силен и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 4°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд над северното крайбрежие със значителна облачност. Ще духа силен и поривист вятър от запад-северозапад, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 5°-7°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!