От началото на годината земеделците са получили над 120 млн. държавна помощ

От началото на годината до момента по схемите за държавна помощ на българските земеделци са изплатени 120 970 040 лв. Данните са от брояча на страницата на Държавен фонд "Земеделие".

1 456 666 000 лв. пък са парите, които фермерите у нас са получили като европейски субсидии по директните плащания от 16 октомври до днес.

Броячът е сред атрактивните функционалности на сайта на разплащателната агенция и в реално време отчита сумите, които земеделците получават като подпомагане.

Броячът дава информация и за размера на плащанията по отделните схеми и мерки, предаде БНР.

