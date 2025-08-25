От ноември забраняват телефоните в училище

Пиксабей

Вероятно през ноември ще влезе в сила забраната за използване на мобилни телефони от учениците в училище, прогнозира министърът на образованието Красимир Вълчев пред журналисти в Бургас, цитиран от БТА.

Забраната се въвежда с промени в закон, чието гласуване от Народното събрание предстои.

"В Закона за предучилищно и училищно образование, който сме предложили за изменение в Народното събрание, се съдържат над 20 различни изменения. Очаква се те да влязат в сила по различно време. За езиковата миграция например ще трябва да разработим програми. Вероятно още през ноември ще влезе забраната за ползване на мобилни телефони от учениците в училище", коментира Вълчев.

Министърът допълни, че в изпита по математика след 7. и след 10. клас в Националното външно оценяване ще има малко задачи - осем в седми и шест в десети клас. Те ще включат познаване на основни базови понятия от природните науки.

"Това ще продължи да бъде изпит по математика, доколкото ще бъде изпит от изцяло математически задачи, но една част от тях ще изискват прилагане на знания от природните науки. Нищо повече от това, което има в учебните програми. Няма да се изисква да знаят формули и да заучават понятия, а само да решат практически задачи", каза Вълчев.

Шефът на МОН изтъкна, че ще настоява заплащането на служителите в регионалните управления да се увеличи, защото през последните години то е изостанало в сравнение с това на учителите.

Сникърси EA7 Emporio A...modivo.bg

Премиум мода с MODIVOclubMODIVO

by Taboola

"Регионалните управления са ни най-важните структури в системата, защото те виждат какво се случва на терен, а от друга страна трябва да провеждат политиките, които задаваме отгоре. В момента искам от тях да активизират максимум усилия по механизма за съвместна работа на институциите и да апелират към учителите и училищата да се отърсят от културата на заучаване и да се фокусират върху изграждане на уменията, да насърчават културата на иновативно преподаване, насочено към мотивация за учене и да има по-малко формализъм. Когато контролират, да се опитат да оценят доколко се работи с децата и колко усилия са положени, а не дали е попълнен документът", заяви министърът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!