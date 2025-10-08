От общината: Дежурни екипи са отводнили улиците за час след проливния дъжд във Варна
Кадър Фейсбук, Н. Василиев
Четири екипа на фирмата, която отговаря за поддръжката на дъждоприемните шахти във Варна, осигуриха 24-часови дежурства през последните четири дни. Всички сигнали са били отработени навреме, а при проливния дъжд снощи екипите бяха на терен и в рамките на един час улиците бяха отводнени. Това съобщи на брифинг днес заместник-кметът по инфраструктура Димитър Кирчев във връзка с интензивните валежи във вчерашния ден – 36,5 л./кв. м, по-голямата част от които паднаха след 20 ч. В срещата участва и заместник-кметът по обществен ред и сигурност Илия Коев.
По думите на Кирчев, техниката е била насочена основно към 4–5 критични участъка. В рамките на около час, до 22:30 ч., шахтите са били отпушени, районите – отводнени и напълно проходими. Сред тях са зоните пред Летния театър и подлезът на ул. „Шипка“. Отводняването на подлеза до Икономическия университет е продължило по-дълго, тъй като там се е събрало голямо количество вода. Съоръжението е било напълно отводнено тази сутрин около 4 часа, уточни Кирчев.
Той допълни, че след 21 ч. снощи на терен са били изпратени и общински служители, които са извършили обход и проверка на състоянието на шахтите. По думите му, почистването тази година върви с добро темпо. Само през последната седмица са почистени около 1000 шахти, а общият брой на обработените до момента е близо 3000. Дежурни екипи ще продължат работа и днес, и утре, увери заместник-кметът.
Кирчев съобщи още, че на две-три места в града има по-сериозни поражения. Пред жилищна сграда на ул. „Михаил Колони“ се е отворила дупка с диаметър около два метра. Мястото е обезопасено, предприети са действия по скорошно отстраняване на проблема. Подобна ситуация има и в близост до административната сграда на „Енерго-Про“, като се очаква до няколко дни да бъде намерено решение.
Поддържаме постоянен контакт с районните кметове, за да подобрим вътрешната организация. Имаме множество сигнали и от вилните зони, но там проблемите са свързани с изпълнението на проекта за водния цикъл, който все още не е приключил. Свързахме се с всички строители и подизпълнители, за да отстранят щетите. Общината не е възложител на проекта, но упражнява контрол, за да осигури нормален достъп на жителите до имотите им, поясни още Кирчев.
Заместник-кметът по сигурността и обществения ред Илия Коев допълни, че още при първите сигнали за влошаване на времето в края на миналата седмица е била осигурена постоянна координация между Община Варна, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Областна администрация.
Поддържахме непрекъсната връзка, за да сме подготвени, в случай, че циклонът се насочи към Варна. Дежурни екипи на пожарната разполагаха със специализирана техника – помпи, резачки и други средства. Бяхме готови при необходимост да активираме системата БГ Алерт, за да уведомим гражданите с кратки текстови съобщения. Доброволният отряд към общината също беше в готовност за включване при нужда, посочи Коев.
Той допълни, че готовността остава и в следващите дни. По думите му, на този етап няма данни за нови опасни ситуации, но ежедневно се следи актуалната прогноза от Националния институт по метеорология и хидрология и от военните.
За днес, 8 октомври, НИМХ издаде предупреждение от първа степен (жълт код) за значителни валежи – между 20 и 35 литра на квадратен метър – за пет области в страната, сред които и Варна.
