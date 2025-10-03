От общината: Обстановката във Варна е спокойна

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Обстановката във Варна е спокойна, показва справката на дежурния в Община Варна. През последното денонощие са регистрирани осем сигнала за паднали дървета, два сигнала за паднали клони и два сигнала за съборени метални огради от строежи, като при единия от тях са пострадали три автомобила. Пътната обстановка е нормална за настоящата метеорологична обстановка.

Няма райони без електрическо захранване на територията на общината.

При нужда гражданите могат да подават сигнали на телефон 112 и 052/820112.

Според прогнозата на Националния институт по хидрология и метеорология през следващото денонощие съществена промяна на времето няма да настъпи. По Черноморието ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще продължи да духа силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17 и 19 градуса. Температурата на морската вода е 20-22 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 4 бала.

От общината припомнят, че за днес НИМХ издаде предупреждение от втора степен (оранжев код) за значителни валежи от дъжд с количества от 35-40 л/м2, локално до 60 л/м2 и силен вятър със скорост 14-19 m/s (50-69 km/h) или пориви до 24 m/s (90 km/h).

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!