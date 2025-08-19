От октомври влиза в сила проверка на получателя за преводите на пари

Пиксабей

След успешно преминаване на процеса по регистрация и техническо съответствие, „БОРИКА“ АД стана единственият български доставчик, вписан до този момент в публичния регистър на Европейския платежен съвет (European Payments Council – EPC), съобщиха от дружеството. Така то става сертифициран доставчик на решение по схемата Verification of Payee („Проверка на получателя“, VoP) в България, предаде Банкер.

По този начин страната ни заема място сред технологично напредналите пазари в Европа, където защитата на потребителите срещу измами при онлайн преводи е гарантирана чрез проверка на съвпадение между IBAN и името на получателя. Това е и стъпка напред към изграждане на интегриран и задълбочен аналитичен подход за превенция на финансови измами при незабавните плащания.

Новата услуга „Проверка на получателя“, която ще бъде достъпна у нас от октомври 2025 г.,

е проектирана да предотврати една от най-честите онлайн измами – така наречените APP измами (Authorised Push Payment frauds), при които потребителите сами, но под заблуда, нареждат преводи към измамници. „Опитът от други европейски държави показва, че с правилното внедряване на услугата случаите на измами с онлайн преводи могат да бъдат намалени с над 70%. Това е особено важно за защита на уязвимите групи потребители“, подчертава Ваня Ганева, директор „Платежни услуги“ в БОРИКА.

Сигурност с едно съвпадение: IBAN и име на получател

„Проверка на получателя“ работи на принципа на предварителна валидация. При въвеждане на IBAN и име на получателя, системата автоматично сверява дали името на получателя съвпада с действителния титуляр на сметката. Това позволява на потребителите да открият несъответствия още преди да потвърдят плащането – и така да избегнат измами, грешки и правни затруднения. Според данни на Европейската комисия, над 1.5 млрд. евро се губят годишно от APP измами. Само през 2024 г. в България са регистрирани стотици подобни случаи, като най-голямата измама възлиза на 10 милиона долара.

Български принос към европейската киберсигурност

Услугата “Проверка на получателя” ще бъде задължителна за всички SEPA плащания – както незабавни, така и стандартни, съгласно новия Регламент за незабавни плащания (IPR). Тя трябва да бъде достъпна във всички дигитални канали – интернет и мобилно банкиране, което изисква високо ниво на техническа готовност. БОРИКА, като сертифициран доставчик в роля Routing and Verification Mechanism (RVM), предоставя три варианта на интеграция със системата, които отговарят на всички регулаторни изисквания и осигуряват бърза и сигурна проверка на получателя в реално време. Чрез трите си варианта БОРИКА предлага:

-проверка на съвпадението между IBAN и името на получателя

-24/7 достъп до услугата с време за отговор до 5 секунди

-сигурна комуникация с други доставчици на платежни услуги (ДПУ) и RVM доставчици в Европа

-възможност за групова обработка на заявки (batch processing)

Решението включва и допълнителни функционалности, като автоматично извличане на BIC от IBAN и възможност за съхранение на данни в инфраструктурата на БОРИКА. Това позволява на ДПУ да спестяват време, ресурси и усилия за техническа интеграция и регулаторно съответствие.

Първите банки стартират пилотно през октомври

От октомври 2025 г. една българска банка и три клона в чужбина на български банки ще въведат услугата пилотно за преводите си в евро. Регулацията изисква до края на 2026 г. всички доставчици на платежни услуги у нас да са интегрирали VoP във всичките си канали. „Като технологичен партньор нашата мисия е не просто да осигурим висока степен на сигурност и съответствие с регулациите, а да направим прехода към новите изисквания максимално лесен и безпроблемен за финансовите институции в България. Стремим се да поемем тежестта от сложната техническа и регулаторна работа, за да могат те да се фокусират върху своята основна дейност и обслужване на клиентите си с увереност и спокойствие”, допълва Ваня Ганева.

С въвеждането на услугата „Проверка на получателя“ страната ни прави ключова крачка към по-сигурна и прозрачна платежна среда. Това не само защитава потребителите и бизнеса от измами, но и утвърждава България като активен и надежден участник в европейската финансова екосистема. Всичко това ще допринесе за повишаване на доверието в дигиталните плащания и ще подпомогне устойчивото развитие на платежните услуги в страната през следващите години

