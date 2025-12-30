кадър: Бтв

От първи януари вендинг машините у нас трябва да работят с евро. На практика обаче преходът се оказва сериозно предизвикателство – както за операторите, така и за хората, които разчитат на кафе от автомата всеки ден.

За мнозина кафето от машината е част от ежедневието. Но промяната на валутата поставя под въпрос дали устройствата ще могат да заработят в евро от 1 януари, предава Бтв.

„Само от такава машина пия кафе. Изобщо спирам кафето, човек на навиците съм, както съм свикнал с кафемашината лека промяна значи спираме кафето това е“, казва Бранимир.

Зад привидно простата покупка стои сложен технически процес, който не може да бъде изпълнен за дни, така че машините да отговарят на закона и да връщат ресто само в евро. А това означава, че хората по малките населени места, по гари или болници могат да останат без достъп до услугата.

„В някои модели касови апарати няма възможност да се пусне автоматичен ъпдейт и те трябва да бъдат свалени и занесени във фискален център, който да им пусне ъпдейт да работят в евро, това за малките населени места е почти невъзможно“, обясни Тодор Каназирев - председател на Българска вендинг асоциация.

На част от устройствата трябва да бъде подменен монетния механизъм, което допълнитено усложнява процеса. От асоциацията са категоричи, че особено в първите дни настройването на машините е почти невъзможно.

За пренастройването разходите на операторите ще са минимум 150 лева на машина. А докато техниката наваксва, за част от хората сутрешното кафе може да се окаже с по-горчив привкус.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!