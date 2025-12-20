От полицията: 18-годишна е починала след тежката катастрофа тази сутрин във Варна

снимка: Стоян Колев, Виждам те КАТ - Варна

От варненската полиция излязоха с подробности за катастрофата тази сутрин.

Ето какво обявиха от МВР:

Тази сутрин в 8:34 часа е получен сигнал за тежко ПТП, на път 208 - Варна- Казашко/ Крайезерен път/.

Лек автомобил, който се е движил в посока областния град, е поднесъл и е навлязъл в насрещната лента. Странично се е ударил в ТИР, който се е движил по него и шофьорката е загинала на място.

Тя е на 18 години, от Варна.

В момента 3 РУ пренасочват движението от”Филбо”.

Шофьорът на товарния автомобил е с отрицателни проби за НВ и алкохол.

