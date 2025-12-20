От полицията: 18-годишна е починала след тежката катастрофа тази сутрин във Варна
снимка: Стоян Колев, Виждам те КАТ - Варна
От варненската полиция излязоха с подробности за катастрофата тази сутрин.
Ето какво обявиха от МВР:
Тази сутрин в 8:34 часа е получен сигнал за тежко ПТП, на път 208 - Варна- Казашко/ Крайезерен път/.
Лек автомобил, който се е движил в посока областния град, е поднесъл и е навлязъл в насрещната лента. Странично се е ударил в ТИР, който се е движил по него и шофьорката е загинала на място.
Тя е на 18 години, от Варна.
В момента 3 РУ пренасочват движението от”Филбо”.
Шофьорът на товарния автомобил е с отрицателни проби за НВ и алкохол.
Редактор "Екип на Петел"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!