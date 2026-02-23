От полицията: Гори склад за стари автомобилни гуми край Варна

кадър: O.G. Варна, фейсбук

Сериозен инцидент тази нощ във Варна.

За това сигнализираха много очевидци в късните часове.

Пожар с големи пламъци се вижда и в момента от доста места на града.

Станаха ясни и подробности.

Голям пожар при склад за стари автомобилни гуми край Варна.

Сигналът е постъпил към 21:08 часа, като се намира малко преди село Казашко около Домостроителния комбинат. Това съобщават от Областната дирекция на МВР за Фокус.



Първоначално в социалните мрежи се появи информация, че огънят е в района на "Тримата мускетари“, но впоследствие тя бе опровергана от властите.



От полицията предупреждават, че пожарът е много голям, а задимяването е силно. На място са изпратени пет екипа на пожарната, екип на Трето районно, както и "Специализирани полицейски сили“ (СПС).



Движението в района е отцепено. Отцепен е пътят, който води към селото. Поради силното задимяване има и изпратен автомобил за замерване на замърсяването на въздуха.

