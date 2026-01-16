От полицията: Внимавайте, като пътувате към Добрич

Кадър ОД на МВР - Варна

За пътя Варна - Добрич при изхода от морската столица предупреждават от ОД на МВР - Варна.

Движението се осъществява при зимни условия. Пътят е проходим, като на места са налице снегонавявания, съобщават от полицията.

Във Варна дъждът премина в сняг.

Призоваваме водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост, апелират от полицията.

