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От полицията с подробности за издирвания 47-годишен Борис от Казанлък

17.06.2026 / 09:08 0

снимка: ОДМВР-Стара Загора

По молба на близките ОДМВР-Стара Загора издирва Борис Симеонов Анев, на 47 години от град Казанлък. Мъжът е в неизвестност от 16 юни.

Анев е на видима възраст 45-50 години, нормално телосложение, кестенява чуплива къса коса, ръст около 185 см. Облечен е с памучна блуза с къси ръкави, зелена на цвят и черни къси панталони. Обут с черни маратонки. Носи в себе си лични документи, мобилен телефон и синя раница с презрамки.

Умоляват се гражданите ако имат информация за мъжа незабавно да се обадят в Полицията.

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