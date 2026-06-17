От полицията с подробности за издирвания 47-годишен Борис от Казанлък
снимка: ОДМВР-Стара Загора
По молба на близките ОДМВР-Стара Загора издирва Борис Симеонов Анев, на 47 години от град Казанлък. Мъжът е в неизвестност от 16 юни.
Анев е на видима възраст 45-50 години, нормално телосложение, кестенява чуплива къса коса, ръст около 185 см. Облечен е с памучна блуза с къси ръкави, зелена на цвят и черни къси панталони. Обут с черни маратонки. Носи в себе си лични документи, мобилен телефон и синя раница с презрамки.
Умоляват се гражданите ако имат информация за мъжа незабавно да се обадят в Полицията.
Редактор "Екип на Петел",
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