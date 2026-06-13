От полицията с подробности за катастрофата край Сливо поле

Снимка: МВР

Един човек е загинал, а двама са ранени при катастрофа между автомобил и мотоциклет край Сливо поле в Русенско, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Сигналът за инцидента е постъпил тази вечер. По първоначални данни мотоциклет, движещ се в посока Силистра, е предприел маневра, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в лек автомобил. При удара мотоциклетистът е загинал за място.

Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на спешната помощ. Шофьорът и пътник от колата са откарани за преглед в русенска болница. От спешната помощ съобщиха за БТА, че двамата са с травми.

Движението в района е затруднено и се регулира от екипи на полицията.

Причините за инцидента е изясняват.

Редактор "Екип на Петел",

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