От полицията с подробности за катастрофата с няколко коли в София

Снимка: МВР

Лек автомобил "БВМ", управляван от 42-годишен мъж, е катастрофирал тази вечер в шест паркирани автомобила на булевард "Витоша" в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) за БТА.

При инцидента няма пострадали, щетите са материални, допълниха от полицията.

Пристигналите на мястото на катастрофата пътни полицаи са отчели на шофьора положителна проба за алкохол над 1,2 промила.

Той е задържан с полицейска мярка за 24 часа.

Причините за катастрофата се изясняват и на този етап не може да се даде повече информация.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!