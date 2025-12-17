От полицията с подробности за откритите камери в тоалетните на столично училище

Снимка: Булфото

Единадесет камери са били поставени в тоалетните от първия до третия етаж на столичното 138 СУ "Проф. Васил Златарски", каза на брифинг пред журналисти главен комисар Любомир Николов, директор от Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР).

"Проверката показа, че сигналът от тези камери, чрез изградени специални трасета, стига до стаята на директора. Част от камерите са били поставени точно над писоарите", каза още Николов.

По думите му сигналът е подаден от леля на ученичка. Извършена е и проверка в апартамента на директора, като са открити флашки със записи от училището, посочва БТА.

Във вторник в Министерството на образованието и науката постъпи информация, че директорът на 138-о СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ в София е задържан.

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати писмо до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев във връзка с публично разпространената информация за действия на директора на столичното училище. В писмото на омбудсмана се посочва, че макар темата за насилието между деца и за сигурността в училищната среда да е във фокуса на обществения и институционалния дебат, настоящият случай показва опасен риск от изместване на границите - от търсене на сигурност към практики на контрол и наблюдение, които могат да доведат до сериозно накърняване на личността и психическата неприкосновеност на децата.

По-рано днес кметът на София Васил Терзиев призовава органите на реда да проведат разследване в пълен обем, с цялата строгост на закона и без никакви компромиси относно случая в 138-о Средно училище. Камери в санитарни помещения са абсолютно недопустими и представляват тежко нарушение на закона и на елементарни морални норми, каза столичният кмет. По думите му това е тежко посегателство върху личното пространство и достойнството на деца.

