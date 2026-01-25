От полицията с подробности за тежката катастрофа с 2 жертви край село Маринка

Кадър Youtube

От Областната дирекция на МВР в Бургас излязоха с подробности за тежката катастрофа със загинали край село Маринка.

Тежкият пътен инцидент с две жертви е възникнал днес около 17.16 ч. на пътната отсечка между пътен възел "Крайморие" и село Маринка.

При катастрофата лек автомобил "БМВ 318" с бургаска регистрация, движещ се в посока село Маринка, управляван от 41-годишен мъж от селото, навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска челно във "Фолксваген Туарег".

Другият автомобил, който е с бургаска регистрация, е управляван от 32-годишна бургазлийка.

В резултат на катастрофата на място са починали водачът на беемвето и неговият 52-годишен спътник, също жител на село Маринка, пътуващ на предната дясна седалка.

Водачката на "Фолкваген Туарега" е откарана в болница "Сърце и мозък" в съзнание, но в недобро общо състояние, добавят още от полицията.

Пътят е затворен в двете посоки, движението е пренасочено през комплекс "Меден Рудник".

