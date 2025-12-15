От полицията с подробности за трагедията с момичето, самоубило се на рожден ден

Булфото

17-годишно момиче от Кърджали загина, падайки от четвъртият етаж на блок в кв. "Възрожденци". То е открито пред жилищната сграда рано сутринта в неделя. На сигнал в спешния телефон 112 се отзовават екипи на полицията и на Центъра за спешна медицинска помощ.

Спешните медици само констатират смъртта. Това съобщи "Кжбгвести".

Няма следи от насилие и данни за престъпление. Става дума за нещастен инцидент. Образувано е досъдебно производство.

