От полицията съобщиха кой е мъжът, загинал на място след падане от крепостта "Овеч"

22-годишен жител на община Провадия е загиналият мъж на място, след като снощи е паднал от крепостта "Овеч", съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.

По случая е образувано досъдебно производство, няма улики за престъпление.

По предварителни данни мъжът е с психически отклонения.

Сигнал за паднал мъж в гориста местност от калето на крепостта „Овеч“ над Провадия е подаден снощи в 21:24 часа в Оперативния център на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" във Варна.

На мястото е изпратен един противопожарен екип от Провадия и екип на Сектор „Специализирани оперативни дейности“. Екипите са открили безжизненото тяло на мъжа.

На място е пристигнал и екип на Центъра за спешна медицинска помощ, който е потвърдил смъртта.

