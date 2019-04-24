От полицията в Добрич: Един човек е пътувал в преобърнатия автомобил на пътя за Варна

Снимка: Даниел Колев, "Виждам те КАТ - Варна"

Само един човек е пътувал в преобърнатия автомобил на пътя Добрич - Варна. Той се е отървал без наранявания при инцидента, каза за "Петел" говорител на ОД МВР - Добрич.

На място е дошъл медицински екип, но произшествието е завършило само с материални щети. Става въпрос за самокатастрофа, други участници в инцидента няма.

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