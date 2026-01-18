От полицията във Варна: По пътя Виница – Аладжа манастир на места има заледяване

Снимка: ОД на МВР - Варна

За заледяване на участъци по пътя Виница – Аладжа манастир предупреждават във фейсбук страницата си от ОД на МВР - Варна.

В този участък няма снеговалеж, но условията изискват повишено внимание, добавят още от полицията. Информацията е към 19,30 ч.

В района на Горица, Бяла, се наблюдава снеговалеж, като към момента пътната настилка е суха.

"Призоваваме водачите да се движат със съобразена скорост, да спазват необходимата дистанция и да използват автомобили, пригодени за движение при зимни условия. Шофирайте внимателно!", пишат още от полицията.

