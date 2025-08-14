От понеделник: Два нови светофара ще контролират трафика към варненския плаж Аспарухово

Пиксабей

От понеделник ще бъдат поставени два светофара на разклона към Аспаруховския плаж, на пътя Аспарухово -Галата. Лявата лента ще бъде затворена, за да се изгради целия тротоар, който да осигури безопасно пешеходно придвижване за срока на ремонта-30 октомври.

Това беше договорено по време на проверката на обекта от Димитър Кирчев, зам.-кмет на общината, Ивайло Маринов, кмет на района и Христо Фурчев- производствен директор на фирмата изпълнител 'Инжстрой", предаде Радио Варна.

В момента на обекта се работи активно, а светофарите се поставят, за да се осигури безопасността на работниците и да се изгради тротоара до 23 септември, както беше обещано по време на срещата с граждани от Аспарухово.

Хората поискаха завършен тротоар след началото на учебната година, за да могат учениците да се прибират безопасно при липса на градски транспорт.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!