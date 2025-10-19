От понеделник старт на Циганското лято

Пиксабей

През нощта ще бъде предимно ясно. Значителна ще е облачността над Родопите. Вятърът ще стихне и в сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла. Ще е студено с минимални температури предимно между 0° и 5° и на места в котловините ще има условия за слана. В София минималната температура ще бъде около 1°. Утре ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока и средна облачност. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, ще бъде слаб. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 15°.

В планините ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока и средна облачност, по-значителна над върховете в Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от запад-югозапад, по най-високите върхове на Рила и Пирин – до умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 15°-17°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

