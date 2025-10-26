От понеделник в Лидл пускат аржентински рибай стек под 19 лева, а Кауфланд свински бут за 6,29 лева

Лидл и Кауфланд обявиха брошурите си от 27 октомври

Лидл

В новия каталог и брошура на ЛИДЛ ще откриете: Coca-Cola или Coca-Cola Zero Мултипак 2 x 1.5 l/опаковка В асортимента и 1.5 l за 2.89 ЛВ./1.48 € – цена 3,99 лв.; Зърнесто прясно сирене XXL 300 g/опаковка Различни видове В асортимента и 200 g за 3.49 ЛВ./1.78 € – цена 3,49 лв.; Мъжки парфюм Различни видове 75 ml/опаковка – цена 5,99 лв.; Meat Revolution Аржентински рибай стек От свободнопасищни говеда 300 g/опаковка – цена 18,99 лв.; Чери домати Произход: Турция 500 g опаковка Цена за 1 kg – 5.98 ЛВ./3.06 € – цена 2,99 лв.; Цариградски кюфтенца От свинско и говеждо месо Опаковани в защитна атмосфера600 g/опаковка – цена 7,49 лв.; Стек аламинут от младо телешко Опакован в защитна атмосфера300 g/опаковка – цена 8,99 лв.; Прясно пуешко долно бутче С кожа и кост Произход: Италия ≈ 800 g/опаковка Цена за kg – цена 8,49 лв. и много други.

Кауфланд

В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: NESCAFE Кафе капсули Dolce Gusto различни видове 16 бр. 88 – 256 г – цена 8,99 лв.; COCA-COLA/ FANTA/SPRITE 2 л PET – цена 2,59 лв.; Свински бут без кост, кг Цена 6,29 лв. / 3,22 € до 5 кг на покупка.; REXONA Дезодорант различни видове 200 мл – цена 4,99 лв.; Бяла багета 110 г – цена 0,25 лв.; Конвектор CHB-2000 3 степени. 3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ – цена 39,99 лв.; Жълт лук, кг – цена 0,69 лв.; Орхидея Фаленопсис /с два цветоноса/ Стайно растение Ø9 см /без кашпа/ бр. ЗА НЕПРЯКА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА – цена 14,99 лв.; Бейби чушки 200 г в опаковка – цена 1,99 лв.; Червени чушки Калифорния кг – цена 5,69 лв.; Жълти чушки Калифорния кг – цена 5,69 лв.; Зелени чушки Калифорния кг – цена 5,69 лв.; Люти чушки Халапеньо кг – цена 4,49 лв. и много други.

