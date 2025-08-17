От понеделник за всички клиенти на Лидл и Кауфланд: Топ стоките

Кадър Пътища и Мостове

Лидл и Кауфланд обявиха брошурите до 18 Август – 24 Август

Лидл

В новия каталог и брошура на ЛИДЛ ще откриете: Свински врат с кост XXL Нарязан ≈ 1.2 kg/опаковка Цена за kg В асортимента и ≈ 750 g за 12.99 ЛВ./6.64 € за kg – цена 8,29 лв.; Silvercrest® Електрическа мелничка Цена за бр. № 481426 – цена 9,99 лв.; Прясна дъгова пъстърва XXL Изчистена Опакована в защитна атмосфера ≈ 1 kg/опаковка Цена за kg В асортимента и ≈ 700 g за 14.99 ЛВ./7.66 € за kg – цена 10,99 лв.; Месо за готвене от младо телешко Опаковано в защитна атмосфера 400 g/опаковка – цена 9,49 лв.; Сурова наденица „Петрохан“ От прясно българско свинско месо Опакована в защитна атмосфера 640 g/опаковка – цена 8,39 лв.; Mowi Суши сет Хатацу 3 бр. Нигири, 4 бр. Калифорния, 3 бр. Хосомаки и 2 бр. Футомаки С включени соев сос, джинджифил, уасаби и клечки за хранене 323 g/опаковка – цена 11,99 лв. лв. и много други.

Кауфланд

В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: NESCAFE Разтворимо кафе 2в1 или 3в1 10 бр. х 8 – 17 г 80 – 170 г – цена 2,99 лв.; FAMILIA COLLECTION Сладолед различни вкусове 464 – 529 г/ 900 мл – цена 6,99 лв.; BARNI Кексче различни вкусове 150 г – цена 2,19 лв.; Белииса Кашкавал от краве мляко от свежата витрина кг – цена 16,99 лв.; Пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина кг – цена 3,79 лв.; Свинско филе варено-пушено от свежата витрина кг – цена 9,99 лв.; Люти чушки Лесковачка джинка 250 г – цена 3,99 лв.; Гербер Стайно растение Ø9 см бр. – цена 5,99 лв.; ОРЕХИТЕ Шпек различни видове 600 г – цена 14,99 лв.; DEUTSCHE MARKENBUTTER Краве масло 82% масленост 250 г – цена 5,49 лв.; Яйца от клетъчно отглеждани кокошки размер М 10 бр – цена 3,69 лв.; PRESIDENT Топено сирене секторно различни вкусове 140 г – цена 4,29 лв.; ДОМЛЯН Кашкавал за ценители от краве мляко 600 г – цена 15,99 лв. и много други.

