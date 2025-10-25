От пожарната: Проверете комините си

С наближаването на студените дни рискът от пожари в домовете се увеличава. През последните две години пожарникарите отчитат ръст на инцидентите, причинени от непочистени комини и неправилна експлоатация на отоплителни уреди.

По данни на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив, през зимните месеци най-много произшествия възникват в районите на Карлово, Съединение и Асеновград. Основната причина – използването на печки на твърдо гориво и лошото състояние на коминните тела.

„Причините за тези пожари са две – строително-технически проблеми, при които в комините има заложени греди, и липсата на редовно почистване. При горенето на твърди вещества се отделят сажди, които при висока температура могат да се запалят“, обясни за Нова тв гл. инспектор Петър Тосков, началник на сектор „Превантивна и контролна дейност“ в Пловдив.

Само през миналата година в региона са регистрирани 74 пожара, предизвикани именно от непочистени комини. За да се избегнат подобни инциденти, специалистите препоръчват комините да се почистват преди всеки отоплителен сезон и редовно да се проверява тяхното състояние.

„Призоваваме гражданите да не използват бензин, нафта или спирт за разпалване на печките – това е изключително опасно. Отговорността за почистването и поддръжката на комините е изцяло на собствениците на жилищата“, допълни гл. инспектор Тосков.

