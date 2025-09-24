От правителството: В българския "Нефтохим" вече не се преработва руски нефт

снимка: Пиксабей

Отпадането на дерогацията спря вноса на руски нефт у нас. България ще се присъедини към европейските решения за прекратяване на зависимостта от руски газ.

"Откакто отпадна дерогацията, за която толкова много настоявахме, в българския "Нефтохим" вече не се преработва руски нефт, а на пазара няма продукти с такъв произход", заявиха от правителството, допълва БНТ.

По отношение на призива на президента Доналд Тръмп, прозвучал по време на Общото събрание на ООН, България като част от Европейския съюз ще се присъедини към общите решения. В краткосрочен план това означава до 2026 г. да бъдат прекратени договорите за ползване или транзит на руски природен газ, а в дългосрочен – до 2028 г. той окончателно да бъде изключен от българския енергиен пазар.

В момента цялото потребление на природен газ у нас – както за индустрията, така и за домакинствата – се покрива от внос на втечнен газ, доставян през специализираните терминали. България вече е договорила доставки за октомври и ноември от САЩ при много изгодни условия.

"Нашият пазар е напълно обезпечен с природен газ и то на конкурентни цени", увериха още от енергийното ведомство.

