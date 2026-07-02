От предвидени за ремонти или за изграждане на повече от 230 филиали за спешна помощ има риск за 40
Снимка Булфото
От предвидени за ремонти или за изграждане на повече от 230 филиали за спешна помощ досега 135 са напълно завършени, други 60 са в процес, а 40 са в риск. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на заседанието на парламентарната комисия по здравеопазването в отговор на въпрос от депутата от парламентарната група на ДПС Левент Апти, свързан с подобряването на достъпа до медицинска помощ в по-труднодостъпните региони, съобщи БТА.
Политиките за улесняване на достъпа са изпълнявани със средства от ЕС, като една от тях е проект за модернизиране на спешната помощ, в който се предвиждаха тези строително-ремонтни дейности, каза още министърът. От края на 2024 г. този проект се изпълнява с национални средства, тъй като европейското финансиране е било загубено. Близо 90 служители, които са били ангажирани с проекта, ще съдействат, за да може да се ускори изпълнението му, допълни здравният министър и увери, че ще бъдат извършвани проверки по места.
В труднодостъпните населени места със средства по Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат изградени 100 амбулатории за извънболнична помощ, като по този проект също сме ускорили действията, каза още министър Ивкова.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!