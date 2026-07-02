От предвидени за ремонти или за изграждане на повече от 230 филиали за спешна помощ има риск за 40

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От предвидени за ремонти или за изграждане на повече от 230 филиали за спешна помощ досега 135 са напълно завършени, други 60 са в процес, а 40 са в риск. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на заседанието на парламентарната комисия по здравеопазването в отговор на въпрос от депутата от парламентарната група на ДПС Левент Апти, свързан с подобряването на достъпа до медицинска помощ в по-труднодостъпните региони, съобщи БТА.

Политиките за улесняване на достъпа са изпълнявани със средства от ЕС, като една от тях е проект за модернизиране на спешната помощ, в който се предвиждаха тези строително-ремонтни дейности, каза още министърът. От края на 2024 г. този проект се изпълнява с национални средства, тъй като европейското финансиране е било загубено. Близо 90 служители, които са били ангажирани с проекта, ще съдействат, за да може да се ускори изпълнението му, допълни здравният министър и увери, че ще бъдат извършвани проверки по места.

В труднодостъпните населени места със средства по Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат изградени 100 амбулатории за извънболнична помощ, като по този проект също сме ускорили действията, каза още министър Ивкова.

Редактор "Екип на Петел",

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