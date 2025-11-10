От прокуратурата с подробности за жестокото убийство в Карлово

Булфото

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем 43-годишен мъж за умишлено убийство в Карлово, както и още три лица, нападнали жертвата, съобщиха от Окръжна прокуратура - Пловдив. Тримата са с обвинения за нанасяне на леки телесни повреди по хулигански подбуди.

На 7 ноември четиримата обвиняеми се намирали в района на жп гарата в Карлово. По това време в сградата бил и мъж на 50 години, който бил с увреждане и се придвижвал с патерици. Установено е, че трима от мъжете, на възраст между 36 и 49 години, му нанесли побой. Те го повалили на земята, взели патериците му и започнали да го удрят с тях.

През това време четвъртият мъж извадил нож и пробол жертвата в областта на дясното бедро. В резултат на нараняването пострадалият получил силен кръвоизлив и починал. Според първоначалните данни причината за нападението е предходен конфликт.

Четиримата обвиняеми са били задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Днес Окръжна прокуратура-Пловдив внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо мъжа, пробол жертвата смъртоносно. Останалите трима са с наложена мярка за неотклонение „гаранция“, предаде БТА.

