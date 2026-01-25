От родното село на Радев: "Човек, който знае шест езика. Досега такъв президент не сме имали"

кадър: Бтв

Оставката на Румен Радев като президент се превърна в една от най-коментираните теми и в родното му село Славяново.

Какво очакват от него жителите на малкото харманлийско село?

Славяново, до скоро наричано президентското село, ни посреща, обвито в мъгла, с кални улици и соларни панели на мястото на стария завод за селскостопанска техника.

В селото днес живеят не повече от 600 души, за които Румен Радев е пример, разказва Бтв.

„Той е от едно село, тръгнал е от нулата, постигнал е много повече от всички останали, които са имали някаква подкрепа. Той е човекът, който не търси преводачи, като образование отговаря изцяло. Да не говорим, че това е един интелигентен, възпитан и културен човек, който мисля, че няма да подведе хората“, смята Десислава Станиславова.

По-възрастните хора в селото го помнят още от дете.

„До четвърти клас учи тук, така че го знаем много добре. Много е способен е. човек, който знае шест езика. Досега такъв президент не сме имали. Да сте го видели да чете? Не! Каквото той си е преценил, направил си е сметка за абсолютно всичко“, казва Янка Иванова.

В селото, в което най-голямата сметка в местния магазин е 20 евро, и често пазаруват на версия до заплата, местните не вярват в промените.

"Селото виждате какво е. Живеем в локви, водата е на режим и президент да е от селото и който и да е - за нас няма полза. Канализация няма, какво да ви изреждам. Един единствен оператор имаме за интернет. Нямаме избор просто“, казва Недялка Делева.

Хората в Славяново чакат включването на Румен Радев в парламентарните избори с надежда.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!