От списъка с Пеевски: Двама от доклада на ГДБОП отричат да са пътували в един самолет с него
кадър: бТВ
Делян Пеевски е летял 227 пъти, като на 135 полета е летял самостоятелно. От тези 227 пъти 181 полета са чартърни, като по сметка на МВР всеки от тях струва около 10 хиляди евро, а общо – около 1 милион и 800 хиляди евро.
Справката, с която разполага bTV, не е в секретното деловодство, а се дава на всяка група срещу подпис. За изнасянето на тези данни от дни настояват няколко политически сили.
В справката на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ са изброени „част от лицата, които са публично известни и са пътували с Делян Пеевски“.
Сред тях е Георги Петров Георгиев, за когото е установено, че има резервация за полет на 28 март тази година по направлението София – Истанбул с превозвач българската чартърна компания „И Джи Ти Джет“. Полетът обаче не е осъществен.
„Не го познавам нито пряко, нито косвено. Нямам никаква връзка с този кръг“, казва в ефира на медията Георги.
Мъжът потвърждава информацията на антитерористите, че се занимава с интернет услуги и приложения, но е категоричен, че резервация за полет с Пеевски не е правил.
Разказва, че през юни 2025 г. се налага да лети веднъж с въпросната „И Джи Ти Джет“, защото компанията, с която работи, не успяла да осъществи полета му.
„Допускам, че първият вариант е грешка. Вторият е: умисъл. Не мога да знам какъв е този умисъл. Може би втори човек, който е трябвало да бъде и да съм аз временно, и в последния момент да се смени“, казва той.
И още един полет е в списъка на ГДБОП – на същия превозвач, този път осъществен. На Бъдни вечер миналата година от София за Истанбул летят Пеевски, Любомир Петров, за когото проверката ни установи, че се занимава с ловен туризъм, стопанисване и ползване на дивеч, и Венцислав Марков, за когото от МВР посочват, че се занимава с охрана и строителство.
В Търговския регистър откриваме лице със същото име и същата дейност.
„Абсолютна глупост е. Дори не го познавам този човек, освен по телевизията“, обясни Венцислав Петров Марков.
На въпрос дали се занимава с такава дейност, той отговаря: „Лек ден“ и затваря.
Въпросният полет е бил с двупосочен билет и групата се е завърнала от Истанбул в България на 30 декември.
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